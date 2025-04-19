شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالقومى للبحوث: الرنجة والفسيخ يساهمان فى تحسين الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور محمد صبحى قشطة باحث بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث، عددا من النصائح الطبية، بشأن تناول بعض أطعمة السمك المملح" الرنجة والفسيخ"، وذلك فى إطار سلسلة التوعية التى أطلقها المركز تحت عنوان" صحتك فى الربيع" تزامنا مع احتفالات شم النسيم.

وأكد الدكتور محمد صبحى، أنه ينبغي الحرص عند تناول بعض الأطعمة السمك مثل المملح (الرنجة والفسيخ)، أنه بالرغم أن تناول الأسماك بشكل عام يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، حيث إنها تحتوي على أحماض أوميجا-3 الدهنية التي ثبت أنها تساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل الالتهابات في الجسم.

تشير الأبحاث إلى أن هذه الأحماض الدهنية قد تلعب دورًا في الوقاية من أنواع معينة من الأمراض، إلا أن تناول السمك المملح بما في ذلك الرنجة والفسيخ في "شم النسيم" قد يرتبط ببعض المخاطر الصحية إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو بشكل غير صحيح. حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول السمك المملح قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة. السمك المملح بما في ذلك الرنجة والفسيخ هو سمك يتم معالجته بإضافة كميات كبيرة من الملح إليه بهدف حفظه لفترات طويلة، توجد عدة طرق لتحضير السمك المملح مثل التمليح الجاف، النقع في محلول ملحي، أو التخليل.