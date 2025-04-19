شكرا لقرائتكم خبر عن نادى جامعة حلوان يحتضن أولى بطولات الريشة الطائرة بنجاح مبهر والان مع تفاصيل الخبر

استضاف نادي جامعة حلوان، بطولة التحدي الأولى للريشة الطائرة تحت 15 سنة (فردي – زوجي – مختلط)، والتي أُقيمت خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2025، داخل الصالة المغطاة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية المصرية، في تجربة رياضية ثرية جسدت روح المنافسة والتحدي لدى الأجيال الجديدة.

وجاءت البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بحضور الدكتورة هادية السعيد، رئيس الاتحاد، وعضو مجلس النواب، التي أعربت عن إعجابها بالتنظيم المميز ومستوى الأداء الفني، مشيدة بإمكانيات نادي جامعة حلوان وتفاني فريق العمل في تقديم نموذج يُحتذى به في استضافة البطولات.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، على أن هذا الحدث يمثل خطوة جديدة في مسيرة النادي نحو التميز الرياضي، ويعكس رؤية الجامعة في دعم الرياضة كجزء من منظومة متكاملة لاكتشاف مواهب وتأهيل الشباب وبناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

كما أشار الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، إلى أن البطولة شكلت تجربة تنظيمية ناجحة بكل المقاييس، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي ضمن خطة شاملة يتبناها النادي لتقديم موسم رياضي استثنائي، وأن ما تحقق في هذه البطولة هو بداية فقط لعام واعد من الإنجازات على جميع المستويات.