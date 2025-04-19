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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 18-4-2025 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 18-4-2025 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية بالمنافذ، اليوم السبت 18 - 4- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.


وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    .

 

الطماطم 10جنيهات

البصل 10 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎البطاطس  10جنيهات.

الجزر 12 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 16 جنيها.

الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها .

الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 20جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25جنيها.

الفلفل الألوان بـ100 جنيها .

الليمون بـ 80 جنيها .

الفاصوليا الخضراء 20جنيها.

 

الموز البلدي بـ 45 جنيه.

الفراولة 40 جنيها.

الجوافة 37 جنيها.

 

 

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