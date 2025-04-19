شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 18-4-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية بالمنافذ، اليوم السبت 18 - 4- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية . الطماطم 10جنيهات البصل 10 جنيها . ‏‎‏‎‏‎البطاطس 10جنيهات. الجزر 12 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 16 جنيها. الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها . الكوسة بـ 20 جنيها. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 20جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25جنيها. الفلفل الألوان بـ100 جنيها . الليمون بـ 80 جنيها . الفاصوليا الخضراء 20جنيها. الموز البلدي بـ 45 جنيه. الفراولة 40 جنيها. الجوافة 37 جنيها.

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