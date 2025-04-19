شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد.

وأعرب عن خالص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الإخوة الأقباط بهذه المناسبة، داعيًا الله -تعالى- أن يعيدها على قداسته بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم بمزيد من المحبة والوئام، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويزيده أمنًا واستقرارًا وتقدمًا.

وأكد وزير الأوقاف أن أعياد شركاء الوطن تُمثل فرصة جديدة لتعزيز روح الأخوة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري في نسيج واحد لا يتجزأ، تحت راية المواطنة الصادقة والانتماء الأصيل.