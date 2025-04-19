شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يفتتحون معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 بالمتحف الزراعى بالدقى بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعادل النجار محافظ الجيزة وعبد الحكيم الواعر المدير الاقليمى لمنظمة الفاو وسفيرة الاتحاد الاوربى وبمشاركة عدد كبير من العارضين.

ويمثل معرض زهور الر بيع ملتقى عالمي يجمع كل محبي الزهور والنباتات على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث تتنوع أنواع المعروضات بين نباتات وبذور، مع وجود جتاح خاص لعشاق الصبار.



ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، وأيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الانتاج الزراعى، إذ يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعى.

ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات المتعلقة بالنباتات والحدائق والديكور منها الزهور الطبيعية بمختلف أنواعها "الورود، الزهور الموسمية، زهور الزينة"، و نباتات الزينة الداخلية والخارجية، النباتات العطرية والطبية "مثل النعناع، الريحان، وإكليل الجبل"، و الصبار والنباتات العصارية، و الأشجار المثمرة وأشجار الظل.

ويضم المعرض مستلزمات الزراعة منها "البذور والشتلات لمختلف النباتات"، و الأسمدة العضوية والمخصبات الطبيعية والكيميائية، و التربة الزراعية بأنواعها "بيتموس، كومبوست، رمل زراعي"، و أوانى الزراعة والفخار والبلاستيك وأحواض الزراعة الحديثة، و أنظمة الرى بالتنقيط والرش ومعدات الرى المتطورة.

