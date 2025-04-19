شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يتفقد مصانع شركة طيبة للصناعات المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته في عددٍ من مصانع مدينه العاشر من رمضان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس/ علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مصانع شركة طيبة للصناعات المتطورة والمكونة من "مصنع طيبة 1، وطيبة 2، وطيبة 3"، للصناعات المتطورة في قطاع الصناعات الكهربائية، وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، المهندس/ أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة.

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس/ أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي عرض رؤية الشركة في تقديم حلول ومعدات توزيع الكهرباء المتطورة، مؤكدًا الالتزام بتوفير أنظمة موثوقة وعالية الجودة تدعم الابتكار في السوق المصرية، مشيراً إلى أن مساحة الشركة تصل إلى أكثر من 10 كيلو مترات مربعة، بحجم استثمارات يبلغ حوالي ٢ مليار جنيه، وتضم أكثر من 500 من العمالة المباشرة وغير المباشرة، مع توفير سكن للعمالة المُغتربة، موضحا أيضا أن نسبة المكون المحلي تبلغ أكثر من 70% في تصنيع مختلف المنتجات.

كما استعرض المهندس/ أحمد سليمان أبرز منتجات المصانع، مشيرًا إلى أن الشركة تعد من رواد تصنيع السكينة الكهربائية في مصر، التي يتم توريدها لشركات الكهرباء بقدرات 12و 24 كيلو وات، بالإضافة إلى تصنيع المولدات الكهرباء الثابتة والمتحركة "منخفضة الضوضاء" بقدرة تصل إلى 3 ميجا وات، وكذا تصنيع الاكشاك الكهربائية بالكامل واللوحات الحلقية لتلبية متطلبات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفًا أنه يتم إنتاج اللوحات الكهربائية من خلال الشراكة مع شركة "شنايدر" الفرنسية منذ أكثر من 15 عاما، وذلك بخلاف تصنيع الأسلاك والكابلات، وكشافات الليد.

وخلال جولته بالمصانع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي قسم تصنيع الصاج وتقطيعه بالليزر، وكذا أفران الدهان، كما تفقد قسم تصنيع واختبارات المولدات الكهربائية الثابتة والمتحركة، وقسم تصنيع لوحات البريزما الكهربائية، كما تفقد قسم تصنيع وتجميع الأكشاك الكهربائية واللوحات الحلقية، والسكاكين الكهربائية المستخدمة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مرورًا بتفقد قسم تصنيع وتجميع واختبارات وحدات شدة الإضاءة.

وفي ختام جولته بمصانع طيبة، أدار رئيس الوزراء حواراً ودياً مع أحد العاملين بالمصنع حول طبيعة وظروف العمل، ومكان إقامتهم، وأجورهم ومواعيد العمل، ومستوى التدريب في المصنع ونقل الخبرات.