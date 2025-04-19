أخبار مصر.. 3 وزراء يفتتحون معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى

قالت وسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل لم تستبعد إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة لدعم مثل هذه الخطوة."

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت 19 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، ليسجل 38,280 جنيهًا بدون مصنعية، ويضاف رسوم تصنيع تصل 432 جنيهًا، مما يعني أن الجنيه الذهب بالمصنعية يسجل 38712 جنيهًا.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 19 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء. الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. وزارة المالية تكشف التفاصيل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية يسجل 38712 جنيهًا في تعاملات اليوم