شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 3 وزراء يفتتحون معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح 3 وزراء لمعرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء.وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي
التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد وذلك خلال زيارته إلى تونس.
أكد مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، بأن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال مفتوحا لليوم الـ 32 على التوالي انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج .. بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وشرعت في توسيع عملياتها البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 بالمتحف الزراعى بالدقى بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعادل النجار محافظ الجيزة وعبد الحكيم الواعر المدير الاقليمى لمنظمة الفاو وسفيرة الاتحاد الاوربى وبمشاركة عدد كبير من العارضين.انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بحضور 18 وزير عمل
انطلق منذ قليل؛ فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51 الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة للمؤتمر يلقيها نيابة عن الرئيس وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية؛ وذلك امام 18 وزير عمل عربي، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ،وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والعبور، والتي تشمل الأرصفة والبردورات والمرافق، والإنارة، وغير ذلك.
نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
قالت وسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل لم تستبعد إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة لدعم مثل هذه الخطوة."مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. وزارة المالية تكشف التفاصيل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية يسجل 38712 جنيهًا في تعاملات اليوم
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت 19 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، ليسجل 38,280 جنيهًا بدون مصنعية، ويضاف رسوم تصنيع تصل 432 جنيهًا، مما يعني أن الجنيه الذهب بالمصنعية يسجل 38712 جنيهًا.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 19 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.
يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على صن داونز، فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكوناً من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، وإمام عاشور.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وأشرف بن شرقي، وجراديشار.
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