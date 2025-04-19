شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية في إيران والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل لم تستبعد إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة لدعم مثل هذه الخطوة."

وبحسب التليفزيون الإسرائيلي الذي نقل عن "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي وشخصين آخرين مطلعين على الأمر اليوم (السبت)، وعد المسؤولون الإسرائيليون بمنع طهران من الحصول على الأسلحة النووية، وأصر نتنياهو على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روما حيث ستُعقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن المحادثات ستجري بوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان، فيما أفادت مصادرنا بأن المحادثات ستعقد في إدارة السفير العماني في روما.