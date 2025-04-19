شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية: سقوط 30 شهيدا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن القصف الإسرائيلي على غزة مستمر منذ فجر اليوم، وارتقى 30 شهيدًا إثر سلسلة من الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرًا باستخدام الطائرات الانتحارية التي تستهدف خيام النازحين في المناطق الغربية من مدينة خان يونس.

وأوضح «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه صباح اليوم استشهد طفل في غزة، حيث تم إنجابه بعد 18 عامًا من الحرمان، وخضع لمسيرة طويلة من العلاج، لكنه لم يكمل عامين من عمره قبل أن يُستشهد إثر غارة إسرائيلية على المنطقة الغربية من خان يونس.

وشدد على أنه بالأمس استشهاد ثلاثة أشقاء من عائلة شبير، كانوا في طريقهم إلى «صالون حلاقة»، حيث إن أحدهم كان من المفترض أن يُزف اليوم إلى عروسه، إلا أنهم شيعوا معًا بعد أن استهدفتهم غارة إسرائيلية استهدفت خيمة لمواطني قطاع غزة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيامًا في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، في سياق الهجمات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني بغزة.