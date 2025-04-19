شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ناعية الدكتورة ليلى البرادعى: تركت تأثيرٍ دائمٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفاة الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة بقسم السياسات العامة والإدارة، بكلية الشؤون العالمية والسياسات العامة.

وقالت الجامعة الأمريكية فى بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" أن الراحلة كانت عضوًا فاعلًا في مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لأكثر من 30 عامًا، بدايةً كطالبة (بكالوريوس عام 1983، وماجستير إدارة أعمال عام 1988)، ثم كعضوٍ قيِّم في هيئة التدريس.

وتابعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة: فقدت الأستاذة ليلى البرادعي وزوجها حياتهما في حادث سيارةٍ مؤسف، تركت وراءها إرثًا قويًا من التأثير على طلابها وزملائها، بالإضافة إلى تأثيرٍ دائمٍ على مجال السياسات العامة محليًا ودوليًا،" نتقدم بأحرّ التعازي لعائلتها وطلابها وأحبائها".