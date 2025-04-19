وزير الإسكان: استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والعبور، والتي تشمل الأرصفة والبردورات والمرافق، والإنارة، وغير ذلك.

وشدد وزير الإسكان، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية لضمان جودة التنفيذ واستدامة المشروعات، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تأتي بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحسين ظروف العمل والإنتاج، بما يعزز مسيرة التنمية الصناعية المستدامة بالمدن الجديدة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة إعلام الكيانات الصناعية والمستثمرين بالجداول الزمنية لأعمال التطوير، لضمان عدم تعطل عجلة الإنتاج، وكذا سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في المواعيد المحددة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة ميدانية لتفقد سير أعمال تطوير وصيانة الطرق بعدد من المناطق الصناعية بالمدينة.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال الأسفلت وتركيب الإنترلوك بالمنطقة الصناعيةA`1، إلى جانب صيانة طبقة السن بالمنطقة، وذلك ضمن خُطة شاملة لإعادة تأهيل المحاور الرئيسية ورفع كفاءتها لتتناسب مع طبيعة الاستخدام الصناعي المكثف.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال المرمّات ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية A3، بالإضافة إلى متابعة معدلات التنفيذ الجارية لأعمال الرصف والصيانة بمنطقة 2 مليون م² الصناعية.

كما شملت الجولة المناطق الصناعية (A5، B2)، حيث تم رصد أبرز الاحتياجات الفعلية لتلك المناطق من أعمال تطوير ورفع كفاءة، تمهيدًا لوضع خطة تنفيذية شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وقام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة بقيمة إجمالية ٣٠ مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارٍ استكمال طبقة الأسفلت السطحية لبعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة وفقاً لأعلى معايير الجودة لخدمة المستثمرين ولدفع عجلة التنمية بالمدينة.

وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال طبقة الأسفلت السطحية بداية من شارع الـ(٥٠)، وحتى شارع الـ(١٠٠)، باتجاه شارع الــ(٤٠٠) وستستكمل باقي أعمال التطوير مع توافر الخامات المطلوبة، وذلك ضمن خطة (رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات والمراوح للامتداد الشمالي والغربي بالمنطقة الصناعية ( أ ).