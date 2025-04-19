شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء وإصابات بقصف للاحتلال على منطقة العطاطرة فى بيت لاهيا بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء وإصابات بقصف للاحتلال على منطقة العطاطرة في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.