شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد وذلك خلال زيارته إلى تونس.

ونقل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، وقام بتسليم رسالة خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وثمّن وزير الخارجية والهجرة، العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا حرص مصر على تحقيق مزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب وزير الخارجية والهجرة عن تطلع مصر لعقد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المشتركة في القاهرة برئاسة رئيسي الوزراء، مشيدًا بنتائج اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين التي عُقدت في تونس يومي 15 و16 أبريل 2025، والتي ستسهم في الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض وزير الخارجية والهجرة، الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، كما تناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين.

كما تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والمساعي التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.