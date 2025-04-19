رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى سفير مملكة السويد لدى مصر ويبحثان تعزيز التعاون

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التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، "داج يولين دنفيلت"، السفير الجديد لمملكة السويد لدى مصر، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحثا آفاق التعاون وتعزيز الشراكات في مجالات الرعاية الصحية بين الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ الدكتور أحمد السبكي، "داج يولين دنفيلت"، على تعيينه سفيرًا لمملكة السويد لدى مصر منذ فبراير 2025، مؤكدًا تطلعه لتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع الشركات السويدية الكبرى المعنية بالشأن الصحي، وذلك استنادًا على الأسس القوية التي تربط البلدين.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد السبكي أنه تم بحث آليات تنفيذ برنامج توأمة مع جامعة "كارولينيسكا" السويدية، إحدى أبرز المؤسسات الطبية والأكاديمية عالميًا، وذلك بهدف ابتعاث أطباء هيئة الرعاية الصحية وتبادل الخبرات تحت مظلة برنامج HUB للتوأمة الدولية الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسهم في نقل وتوطين النماذج الصحية العالمية داخل مصر، والاستفادة من الخبرات السويدية المتقدمة في هذا المجال.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء جهود السفير السويدي السابق "هوكان إيمسجورد"، في دعم مسار التعاون الصحي بين البلدين، مؤكدًا أهمية الشراكات المثمرة القائمة مع الجانب السويدي، وعلى رأسها مجموعة "جيتينجي" السويدية، الرائدة في مجالات التحول الأخضر للمستشفيات، والحلول الرقمية، وتطوير البرامج التدريبية، إلى جانب التعاون القائم مع شركة "أسترازينيكا" في دعم مرضى الأورام وتحسين نتائج العلاج.

ونوه الدكتور أحمد السبكي إلى قرب إطلاق أول وحدة للعلاج بالإشعاع بمركز أورام أسوان، التابع للهيئة بمحافظة أسوان، والتي ستخدم مرضى الأورام بإقليم جنوب الصعيد، وذلك بالتعاون مع شركة "Elekta" السويدية المتخصصة في تصنيع أجهزة العلاج الإشعاعي.

وفي سياق متصل، أضاف السبكي أنه تم بحث التعاون مع شركة "اليفونسون" السويدية لتقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز الرعاية الصحية بالمناطق النائية والحدودية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب بحث سبل التعاون مع شركة GHB السويدية، المتخصصة في إدارة المستشفيات وتقديم حلول متكاملة لعلاج الأمراض المزمنة.

وأكد رئيس الهيئة أن الشراكة مع الجانب السويدي تُعد شراكة استراتيجية تسعى الهيئة من خلالها إلى نقل خبرات النظام الصحي السويدي المتقدم إلى مصر، لافتًا إلى أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بما يدعم تعزيز العلاقات المصرية السويدية في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف تنموية واستثمارية مستدامة.

ومن جانبه، أعرب سفير مملكة السويد لدى مصر عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تقديم الرعاية الصحية، خاصة ما يتعلق بالدور الإنساني لمصر في علاج ودعم الأشقاء السودانيين.

لافتًا أن دور السفارة يتمثل في فتح الأبواب لتوطيد العلاقات وتسهيل الشراكات بين كبرى المؤسسات السويدية ونظيراتها المصرية، استنادًا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة في المجالات الصحية والتنموية.