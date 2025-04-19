شكرا لقرائتكم خبر عن للمعلمين.. خطوات تقديم طلب مد الخدمة قبل بلوغ سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تقديم طلب مد خدمة من المعلمين للراغبين فى استكمال العمل بعد بلوغهم سن المعاش كالتالى:

- تعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية ويتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة.

- يقدم طلب مد الخدمة من المعلم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن.

- يرفق المعلم بالطلب شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.

- تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.



