شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب قطارى 923/902 القاهرة / الإسكندرية بقطارات أسبانى مطور والان مع تفاصيل الخبر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطارى 923 / 902 القاهرة / الإسكندرية والعكس بعربات أسبانى مطور، وذلك في إطار عمليات التحديث والتطويرالمستمر التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بكل القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس / محمد عامر - رئيس مجلس الإدارة.



وتقرر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30 / 4 / 2025 تعديل تركيب قطار 923 القاهرة / الإسكندرية بتركيب [ 11 عربات أسبانى مطور ] وبنفس جدوله الحالى ، وكذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 5 / 2025 يتم تعديل تركيب قطار 902 الإسكندرية / القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 923 وبنفس جدوله الحالى.



وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.