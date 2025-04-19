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%88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها

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  • %88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها.


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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