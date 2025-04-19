شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

يترأس اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور عدد كبير من أحبار الكنيسة وآباء الكهنة، وأيضًا وسط تواجد عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الترتيبات الخاصة بصلوات قداس عيد القيامة المجيد، إذ تم التنسيق مع الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، بالإضافة إلى مطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى، لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

وأوضح المركز أن هناك دعوتين منفصلتين، واحدة لحضور صلوات الجمعة العظيمة، وأخرى لحضور قداس عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من خلال الكنيسة التابع لها المشارك، أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مباشرة.

وأكد أنه غير مسموح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة، سواء من الكهنة أو الشمامسة أو الشعب، كما أنه تقتصر خدمة الشماسية على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن تُقبل أية استثناءات في هذا الشأن، مع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات خدام الكشافة، سواء عند الدخول والخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

جدير بالذكر أنه لن يُسمح بدخول السيارات إلى داخل فناء الكاتدرائية، وعلى الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، حتى وإن كانت طفيفة، الامتناع عن الحضور حرصًا على صحة وسلامة الجميع، وتفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة العظيمة في تمام الساعة السابعة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا التوقيت، وسيكون الدخول من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.