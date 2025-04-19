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هيئة الدواء تكشف عن التداخلات الدوائية لمضادات احتقان الأنف

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هيئة الدواء تكشف عن التداخلات الدوائية لمضادات احتقان الأنف

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

السبت، 19 أبريل 2025 06:00 ص

قالت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن مضادات احتقان الأنف هي الأدوية التى تستخدم لإزالة احتقان الأنف، أو الرشح نتيجة نزلات البرد، مثل سسودوايفيدرين.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية: لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كان المريض يحصل على دواء يتعلق بمضادات الاحتقان مع  أدوية لعلاج مشاكل الغدة الدرقية، مثل ليفوثيروكسين​.​

واستكملت وزارة الصحة والسكان: إذا كان الشخص يعانى من مشاكل بالقلب، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل بالغدة الدرقية، ومرض السكر، وصعوبة التبول نتيجة تضخم البروستاتا​ يجب مراعاة ذلك عند الحصول على مضادات احتقان الأنف.​

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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