شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف عن التداخلات الدوائية لمضادات احتقان الأنف والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن مضادات احتقان الأنف هي الأدوية التى تستخدم لإزالة احتقان الأنف، أو الرشح نتيجة نزلات البرد، مثل سسودوايفيدرين.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية: لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كان المريض يحصل على دواء يتعلق بمضادات الاحتقان مع أدوية لعلاج مشاكل الغدة الدرقية، مثل ليفوثيروكسين​.​

واستكملت وزارة الصحة والسكان: إذا كان الشخص يعانى من مشاكل بالقلب، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل بالغدة الدرقية، ومرض السكر، وصعوبة التبول نتيجة تضخم البروستاتا​ يجب مراعاة ذلك عند الحصول على مضادات احتقان الأنف.​