شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسات العليا للتربية بالقاهرة تنظم اليوم المؤتمر الـ10 عن الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولى العاشر والرابع للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية بعنوان " الذكاء الاصطناعي ودوره بالاستثمار في التعليم وتحسين جودة الإنتاجية البحثية " ويستمر على مدار يومين.

يعقد المؤتمر برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، ويترأس المؤتمر الدكتورة إيمان أحمد هريدى عميد الكلية والدكتور أشرف بهجت والدكتورة وفاء كفافى.

ومن المقرر أن يشارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة والدكتور محمود السعيد والدكتورة غادة عبد البارى نواب رئيس الجامعة بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات واساتذة الكليات ووزراة التربية والتعليم.

وتدور محاور المؤتمر حول دور الذكاء الاصطناعى في الإرشاد النفسى، ودعم التنمية المستدامة، وتعليم الكبار، وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم استراتيجيات التعلم، ودوره في إحداث طفرة في جودة التعليم والتدريب، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومجال اللغويات التطبيقية، وتمكين المعلم وتأهيل القيادات التربوية.