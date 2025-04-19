شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: جهود لفتح مجالات عمل دائمة للعمالة المصرية فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

قال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إن الاتفاق مع الجانب اليوناني بشأن استقدام العمالة المصرية الموسمية يمثل خطوة مهمة نحو فتح سوق جديدة للعمالة المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تُعد من بين الأكثر كفاءة ومهارة في أوروبا، سواء في مجالات الزراعة أو الصيد.

وأوضح مرسال، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاتفاق يتضمن توفير عدد من المزايا للعمال، من بينها التأمين الصحي والسكن والإقامة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل قانونية وآمنة، وأشار إلى أن الموسم الزراعي الذي تستقطب فيه اليونان العمالة المصرية يمتد بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، ويشمل حصاد محاصيل مثل الحبوب والشعير والزيتون، بالإضافة إلى النعناع والزعتر والبردقوش والسمسم، إلى جانب فواكه موسمية مثل الفراولة والتين والتفاح.

وأكد أمين اتحاد العمال، أن هناك جهودا حثيثة تبذل حاليا لتقنين أوضاع العمالة المصرية، بهدف تحويلها من موسمية إلى دائمة على مدار العام، مع تحسين الأجور وظروف العمل، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خفض معدلات التضخم وزيادة تدفق العملة الصعبة، ولفت مرسال إلى أن هذا التعاون يتم بالتنسيق الكامل مع وزارة العمل لضمان حقوق العمالة المصرية وتوفير بيئة عمل لائقة تحفظ كرامتهم وتحمي مصالحهم.