شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 19 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 19-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 3:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:46

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:54 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:47

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:44 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:45

وقت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:10 م

وقت صلاة العشاء 7:30 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:28

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