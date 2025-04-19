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مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 19 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 19-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:52  ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء  7:46


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 3:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:54 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:47
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:44  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:45
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة  العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:10 م
وقت صلاة العشاء 7:30 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:58  ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:28

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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