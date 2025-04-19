شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين ينعى الزميل أحمد فوزي مدير الإنتاج بقطاع القنوات المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

نعي النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- الزميل أحمد فوزي، مدير الإنتاج بقطاع قنوات النيل المتخصصة، الذي وافته المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين إن الزميل أحمد فوزي كان دمث الخلق، ويحظى باحترام كل زملائه في العمل.

وتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.



