شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة ينعى الدكتورة ليلى البرادعي والان مع تفاصيل الخبر

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته ببالغ الحزن والأسى الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي وافتها المنية اليوم، إثر حادث أليم برفقة زوجها المهندس إبراهيم شكري.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن عميق حزنها لرحيل إحدى الرموز النسائية البارزة التي ساهمت في دعم قضايا المرأة والشباب والمجتمع.

مؤكدة اننا فقدنا سيدة عظيمة تتلمذ على يديها أجيال من الشباب وتركت اثرا وبصمة واضحة في ذاكرة كل من عرفها.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازى والمواساة الى اسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.