شكرا لقرائتكم خبر عن إجازتان رسميتان بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد العاملون بالقطاع الخاص للحصول على يومين إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، في إطار ما ينص عليه قانون العمل بشأن حقوق العمال في العطلات الرسمية.

وبحسب الكتب الدورية الصادرة عن وزارة العمل، يحصل العاملون على إجازة يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 بمناسبة عيد شم النسيم، ويوم الخميس 24 أبريل 2025 كبديل عن يوم الجمعة 25 أبريل، الذي يوافق عيد تحرير سيناء.

تنطبق هذه الإجازات على جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع التأكيد على أحقية أصحاب الأعمال في تشغيل العمال خلال تلك الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يُمنح العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا يعادل مثلي أجره اليومي، بالإضافة إلى أجره الأصلي.

وتأتي هذه الترتيبات تنفيذًا لما نصت عليه المادة 52 من قانون العمل، والتي تُلزم بمنح إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية، وفقًا لقرارات الوزير المختص، كما تم تفعيل القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، الخاص بتحديد أيام الأعياد التي تُعد عطلات رسمية بأجر.

ودعت وزارة العمل الجهات المعنية، من إدارات مركزية ومديريات عمل، إلى نشر أحكام الإجازات الجديدة في مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من تطبيقها وفقًا للقانون، حفاظًا على حقوق العمال وتنظيم سير العمل خلال فترة الأعياد.