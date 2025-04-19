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البنتاجون: سنبقى في وضع يسمح لنا بتنفيذ ضربات دقيقة ضد تنظيم داعش بسوريا

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البنتاجون: سنبقى في وضع يسمح لنا بتنفيذ ضربات دقيقة ضد تنظيم داعش بسوريا

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القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن البنتاجون الأمريكي، قوله إن القوات الأمريكية في سوريا، ستبقى في وضع يسمح لها بتنفيذ ضربات دقيقة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البنتاجون: " توحيد تمركز القوات في سوريا عملية مدروسة ومبنية على تقييم الظروف، وسيؤدي إلى تقليص الوجود الأمريكي في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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