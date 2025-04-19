شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: سنبقى في وضع يسمح لنا بتنفيذ ضربات دقيقة ضد تنظيم داعش بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن البنتاجون الأمريكي، قوله إن القوات الأمريكية في سوريا، ستبقى في وضع يسمح لها بتنفيذ ضربات دقيقة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البنتاجون: " توحيد تمركز القوات في سوريا عملية مدروسة ومبنية على تقييم الظروف، وسيؤدي إلى تقليص الوجود الأمريكي في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة".