شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: القاهرة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن الجهود المصرية القطرية تنحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "الجهود المصرية استهدفت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتابع: "القاهرة بذلك جهودا حثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بمراحله كافة".