شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: جهود الوساطة المصرية القطرية تتواصل لوقف نزيف الدم الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، عن مصادر خاصة بالقناة، يفيد بأن جهود الوساطة المصرية القطرية، تتواصل من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، عرضت خبرا نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، ما يفيد بسقوط شهيد، إثر قصف مدفعية الاحتلال منطقة قيزان رشوان في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أفاد قبل قليل، بأن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء غد، ستكون بشأن إيران ومفاوضات صفقة تبادل المحتجزين.