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رقم خرافي في مزاد لوحات السيارات.. سعر "أ ج - 555" يصل لـ5 ملايين جنيه

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رقم خرافي في مزاد لوحات السيارات.. سعر "أ ج - 555" يصل لـ5 ملايين جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

الجمعة، 18 أبريل 2025 08:42 م

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الآن عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل 5 ملايين جنيه، تحمل نمر (أ ج- 555) ومتزايد عليها حتى الآن 8 أشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: 

 1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك. 

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول. 

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

 4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

 5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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