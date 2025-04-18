شكرا لقرائتكم خبر عن آلية الاستعلام على مخالفات المرور 2025 أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور لجميع قائدى السيارات إلكترونيا، لتسهيل استخراج شهادة البيانات أو شهادة المخالفات أون لاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

يتم الاستعلام عن المخالفات بعدة خطوات وهى:

1- الدخول علي موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت، (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري)



2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7-فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين وتسهيل الخدمات لهم.

