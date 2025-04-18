شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حرب الرسوم الجمركية فرصة أم تهديد للتجارة والصادرات المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: حرب الرسوم الجمركية فرصة أم تهديد للتجارة والصادرات المصرية؟

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

حرب الرسوم الجمركية فرصة أم تهديد للتجارة والصادرات المصرية؟ .. سياسات تحفيز الصناعة تتيح الاستفادة من فرص خلقتها الرسوم الجديدة

خلال أيام.. البنوك تدرس خفض الفائدة على شهادات الادخار

25 شهيدا فى غارات متفرقة على القطاع.. مجازر الفجر تحصد أرواح عشرات الشهداء فى غزة.. تحذيرات أممية من «النزوح القسرى».. سفير ترامب يؤدى «صلاة بالإنابة» أمام حائط البراق ويجدد الاعتراف بـ «القدس» عاصمة إسرائيل

الكشف عن مقبرة الأمير «وسر إف رع» ابن الملك «أوسر كاف» بمنطقة سقارة الأثرية.. لأول مرة اكتشاف باب وهمى ضخم من الجرانيت الوردى وارتفاعه أربعة أمتار ونصف المتر.. وتمثال للملك زوسر وزوجته وبناته العشر

تجهيز أسئلة امتحانات الثانوية العامة وطباعتها.. «التعليم»: لن يحدث تسريب نهائيا وضوابط للتصدى للغش.. وتشدد على مطابقة الأسئلة للمواصفة

أجراس الكنائس تدق فرحا بالعيد.. الطائفة الإنجيلية تحتفل اليوم.. بطريرك الأقباط الكاثوليك مع الأساقفة.. والروم الأرثوذكس غدا



الخليج 365