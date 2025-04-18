شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يتفقد بعض مستشفيات الإسكندرية ويوصي بصرف مكافأة للمتميزين والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعددٍ من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وبالتزامن مع زيارته، تم تنفيذ مرور مركزي مجمع من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، امتد على مدار يومين، تضم جميع الإدارات المركزية للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية ومكاتب الصحة.

تأتي الجولة التفقدية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، للارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، والوقوف على تحديات العمل، وحرصا على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير، استهل زيارته داخل مستشفى أبو قير العام، بتفقد أقسام الطوارئ ومركز علاج المعقورين والأشعة والباطنة والرعاية المركزة ورعاية القلب والغسيل الكلوي، وتبين خلال زيارته مدى جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ وتوافر الطعوم والأمصال.

وتابع أن «قنديل» أوصى بأهمية تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وإرشادات استخدام المضادات الحيوية، بأقسام الرعاية، كما أوصى بضرورة إلتزام الفريق الطبي بمواعيد العمل، ووجه بتحويل اخصائي رعاية القلب المتغيب عن النوبتجية للتحقيق ونقله خارج المستشفى، وصرف مكافأة شهر لاخصائية العناية المركزة، موضحا أنه تبين وجود قصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بقسم الحروق بالمستشفى، حيث أوصى بنقل رئيس القسم ومشرفة القسم خارج المستشفى، كما استمع إلى المرضى والمترددين على المستشفى لاستطلاع مدى رضاهم عن أداء الخدمة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن «قنديل» توجه لزيارة الإدارة الصحية بالمنتزة، حيث تفقد مركز طب أسرة المندرة وقام بتفقد عيادات طب الأسرة والأطفال والسمنة والتغذية والأسنان وغرفة الطوارئ والصيدلية، وتبين توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، كما تفقد منفذ صرف الألبان وتوافر الكميات المناسبة للتردد، وأثنى على مستوى أداء الأطباء في عيادات الأطفال والسمنة.

وقال «عبدالغفار» إن الدكتور عمرو قنديل، استكمل زيارته بتفقد عيادة العلاج الطبيعي، واطمأن على توافر الأجهزة وتردد المواطنين على العيادة، حيث أوصى بضرورة تنشيط التردد على عيادة ومعمل الأسنان وتحسين الخدمات العلاجية، كما أثنى على انتظام التسجيل بالملفات الطبية، وأوصى بضرورة متابعة الأطفال والأمهات الحوامل، وأوصى بصرف مكافأة شهر، لاخصائية الأطفال بالعيادة المسائية واخصائية التغذية العلاجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير، قام بزيارة المنطقة الطبية بغرب الإسكندرية، حيث قام بتفقد مركز طب أسرة العامود، وأكد على أهمية الانضباط الإداري، وتفقد خلال الزيارة عيادات طب الأسرة والأسنان وتنظيم الأسرة والصيدلية ومنفذ صرف الألبان والمعمل والمبادرات الصحية، حيث أكد على ضرورة متابعة الحالات المكتشفة بالمبادرات، وراجع توافر الأدوية والألبان الصناعية، وأكد أهمية التدريب على التثقيف الصحي، وأوصى بسرعة صيانة كرسي الأسنان، وتوقيع الجزاء مدير ادارة الأسنان بالمنطقة الطبية.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الجولة امتدت إلى تفقد مكتبي صحة مينا البصل وكرموز التابعين لمنطقة غرب الإسكندرية، حيث قام «قنديل» بتفقد أعمال التطعيمات والمواليد والوفيات وصحة البيئة، وتلاحظ وجود قصور في متابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيم، وأوصى بضرورة متابعة جميع الأطفال المتخلفين عن التطعيمات.

ونوه «عبدالغفار» أن «قنديل» قام بزيارة مسائية لمنطقة وسط الإسكندرية، شملت مركز طب أسرة أبيس العاشر، وتبين عدم تواجد نوبتجية السهر، حيث قرر توقيع الجزاء على مدير المركز، ومدير الرعاية الأساسية بالمنطقة بخصم شهر من الحوافز ونقل المتغيبين عن النوبتجية خارج المركز.

وتابع أنه في ختام الزيارة، ترأس «قنديل» اجتماعًا، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وعدد من رؤوساء الأدارات المركزية ومديري العموم، والفريق الإشرافي بالوزارة والمديرية، ولفيف من مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، حيث تم استعراض ومناقشة جميع السلبيات التي تم ملاحظتها خلال الزيارة، وعلى مستوى المستشفيات، أوصى نائب الوزير بتوقيع الجزاء واستبعاد كل من رئيس قسم الأطفال المبتسرين ومشرفة القسم، وكذلك مجازاة رئيس قسم الرعاية المركزة بالعامرية العام لما لمسه من تقصير في أداء عملهم.

وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير أوصى بصرف مكافأة لفريق مستشفى العجمي لإلتزامهم بإجراءات مكافحة العدوى، وبصرف مكافأة أسبوعين حوافز لمديري مركز طبي العمراوي ومركز طبي سان ستيفانو لأدائهم المتميز، فيما يخص الرعاية الأولية، وعلى مستوى المديرية، أوصى بصرف مكافأة أسبوعين لفريق الأمراض المعدية وفريق الترصد وفريق الأغذية وفريق الرقابة على الصرف وفريق الرصد البيئي وفريق السلامة والصحة المهنية، وتوقيع الجزاء على فريق مكافحة نواقل الأمراض، بخصم شهر من الحوافز، موجها بعمل جداول دورية للمشرفين على مستوى المناطق للتواجد الميداني في مراكز ووحدات الرعاية الأولية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في نهاية الاجتماع وجه الدكتور عمرو قنديل، الشكر والتقدير لمدير المديرية ووكلاء المديرية وجميع العاملين بالمديرية لتحسن الأداء عن الزيارة السابقة، وأوصى بسرعة صيانة الأجهزة الطبية المعطلة بالمعمل المشترك خلال شهر، وبسرعة تلافي السلبيات المرصودة وإعادة التقييم خلال شهر من تاريخ الزيارة.