شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد بالانسحاب من الوساطة لإنهاء الحرب فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "قد نتنحى جانبا إذا جعلت الأطراف من إنهاء الحرب في أوكرانيا أمرا صعبا"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب "روسيا لا تتلاعب بي في جهود إنهاء الحرب، مشيرا " أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف "أريد أن أرى حماسة من جانب أوكرانيا وروسيا لأستمر في التفاوض من أجل إنهاء الحرب".

وأكد ترامب " أنا مع منع إيران من امتلاك سلاح نووى".