شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محلات بلبن وكنافة وبسبوسة في عباس العقاد لإدارتها بدون ترخيص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شنت أجهزة مدينة مصر، حملة مكبرة لمواجهة المحال المخالفة، بقيادة اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، أسفرت عن غلق وتشميع محل بيع منتجات الألبان بلبن ومحل بيع حلويات شرقية كنافة وبسبوسة بالعنوان عمارة 37 شارع عباس العقاد م١، لادارتهم بدون ترخيص.

وتم تنفيذ الحملة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور ابراهيم صابر، محافظ القاهرة والمهندسة مني البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ورفع جميع الإشغالات واستجابة لشكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن ويتوائم مع تحقيق رؤية مصر 2030.



وقاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر ، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وازالة المخالفات وغلق وتشميع المحلات التجارية المخالفة وتحرير محاضر البيئة للمخالفين بشارع محمود ابراهيم عمارات الشرق للتامين أمام الحديقة الدولية.



وشهدت الحملة غلق وتشميع محل بيع شيش وسجائر بالعنوان عمارة ٢ عمارات الشرق للتأمين م٧ لادارتة بدون ترخيص، وتحرير محاضر البيئة للمخالفين بشارع محمود ابراهيم عمارات الشرق للتامين امام الحديقه الدوليه ومصادرة ٤٠ شيشه وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.



كما تم غلق وتشميع كافية وبلاستيشن بالعنوان عمارات عثمان م٧ لادارتة بدون ترخيص، وغلق وتشميع مطعم وكافية بالعنوان عمارة ٤ب عمارات الشرق للتأمين م٧ لادارتة بدون ترخيص.



و تم ازاله كافة التعديات والتاندات المخالفة والبروز امام المحلات في شارع اسحاق بن حنين امام الحديقه الدوليه و الخاصه بكافيهات شارع اسحاق ابن حنين ومنها كافيه لمتنا وشطرنج.



كما تم غلق وتشميع محل عصائر فرغلي ومطعم سيتى كريب وسوبر ماركت بالعنوان عمارات الشرق للتأمين م٧ لادارتهم بدون ترخيص.



اغلاق محلات بدون تراخيص



جانب من الحملة



غلق محلات بشارع عباس العقاد لإدارتها بدون ترخيص



غلق محل بلبن في مدينة نصر



مدينة نصر يغلق محلات بعباس العقاد لإدارتها بدون ترخيص



