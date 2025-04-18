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شهداء ومصابون إثر استهداف الاحتلال مواطنين فى منطقة الجرن شمال قطاع غزة

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شهداء ومصابون إثر استهداف الاحتلال مواطنين فى منطقة الجرن شمال قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، عن وسائل إعلام فلسطينية، يفيد بسقوط شهداء ومصابين، إثر استهداف الاحتلال مواطنين في منطقة الجرن شمال قطاع غزة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، عرضت خبرا نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، ما يفيد بسقوط شهيد، إثر قصف مدفعية الاحتلال منطقة قيزان رشوان في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أفاد قبل قليل، بأن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء غد، ستكون بشأن إيران ومفاوضات صفقة تبادل المحتجزين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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