شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون إثر استهداف الاحتلال مواطنين فى منطقة الجرن شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، عن وسائل إعلام فلسطينية، يفيد بسقوط شهداء ومصابين، إثر استهداف الاحتلال مواطنين في منطقة الجرن شمال قطاع غزة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، عرضت خبرا نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، ما يفيد بسقوط شهيد، إثر قصف مدفعية الاحتلال منطقة قيزان رشوان في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أفاد قبل قليل، بأن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء غد، ستكون بشأن إيران ومفاوضات صفقة تبادل المحتجزين.