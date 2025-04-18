شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية فلسطينية: 50 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن مصادر طبية فلسطينية، يفيد بسقوط 50 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، عرضت خبرا نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، ما يفيد بسقوط شهيد، إثر قصف مدفعية الاحتلال منطقة قيزان رشوان في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أفاد قبل قليل، بأن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء غد، ستكون بشأن إيران ومفاوضات صفقة تبادل المحتجزين.