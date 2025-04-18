شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 12 إلى 18 أبريل 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ميدانية لمتابعة المشروعات الحيوية.

وتناولت الإنفوجرافات، الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة العلمين الجديدة، والتي تفقد خلالها عددًا من المشروعات التنموية والسكنية، على رأسها أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي.

كما التقى رئيس الوزراء مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات" لاستعراض خطط إنشاء مصنع جديد للسيارات بمدينة أكتوبر الجديدة، وآخر لفلاتر المركبات بالعاشر من رمضان، باستثمارات 150 مليون دولار، ومتوقع أن يسهم المشروعان في توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المخطط بدء إنتاج مصنع السيارات خلال الربع الثالث من عام 2026.

ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف أعمال المنطقة الأثرية بالأهرامات، ومخططات إحياء منطقة "نزلة السمان" كمقصد سياحي، موجهًا بضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقًا لنجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة للزوار.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي وفدًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث استعرض جهود الحكومة في دعم القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات، إلى جانب لقائه وفدًا من رجال الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون المشتركة.

وتناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما، مؤكدًا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم المطلوب للأعمال الدرامية الهادفة.

كما تفقد عددًا من مشروعات الطاقة المتجددة بـ "رأس غارب"، من بينها مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، ومحطة "أمونت" لطاقة الرياح باستثمارات 700 مليون دولار وبقدرة 500 ميجاوات.

وتابع رئيس الوزراء كذلك الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي في "الدلتا الجديدة"، والإجراءات المتخذة لتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجات المشروعات.

كما تضمنت أنشطة رئيس الوزراء، تفقد عدد من المشروعات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية، وشملت "السوق الحضرية المُجمعة"، و"معسكر القرش" الدولي المطور للشباب.

كما شهد احتفالية هيئة قناة السويس بـ "يوم التفوق"، وخلال كلمته بالاحتفالية أكد على التحول الجذري في أنشطة وخدمات القناة وحجم شراكاتها، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "قناة السويس للاستزراع المائي" ومجموعة "تيخيدور لازارو جروب" الإسبانية.

وشملت الإنفوجرافات، عقد اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة ملفات عمل الوزارة، حيث تمت الإشارة إلى استفادة 7.7 مليون أسرة من "تكافل وكرامة"، إلى جانب استفادة 17 مليون من مبادرة "بداية جديدة"، ووصول عدد بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إلى 1.5 مليون بطاقة.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع عقود تنفيذ التصميمات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة عبر مصفاة تكرير متطورة ووحدات تكسير بخاري.



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