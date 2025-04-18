أخبار مصر.. الطقس غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 19 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا، السبت، عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء.

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رئيس الوزراء يتفقد غدا عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضانوزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله