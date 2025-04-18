شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات خاصة فى الجمعة العظيمة عند الأقباط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تُواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالاتها بأسبوع الآلام، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تمهيدًا للاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.

وتُعد الجمعة العظيمة من أبرز أيام التقويم القبطي، وتحمل طقوسًا خاصة لا تقتصر على الصلاة فحسب، بل تمتد إلى الطعام، حيث يلتزم الأقباط بصوم انقطاعي يمتد من الصباح وحتى غروب الشمس، دون أكل أو شرب، إحياءً لذكرى صلب السيد المسيح.

وعند الإفطار، يحرص الأقباط على تناول أطعمة نباتية فقط، أبرزها الفول النابت، الذي يرمز إلى "الحياة الجديدة" بعد الفداء والصلب، والطعمية كمثال للحجر الذي وضع على قبر المسيح ولكونها من أبسط المأكولات النباتية، والمحشي كرمز لدفن السيد المسيح بالكفن، مثلما يُلف ورق العنب أو الكرنب في طبقات من الحشو. كما يتناول البعض الخل، استحضارًا لما ذاقه المسيح على الصليب.

وتُعرف الجمعة العظيمة بعدة تسميات في التقاليد المسيحية المختلفة، من بينها: جمعة الآلام، جمعة الصلبوت، الجمعة الحزينة، الجمعة السوداء، الجمعة المقدسة.