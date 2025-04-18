شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إزالة كوبرى السيدة عائشة وتغيير مسار "صلاح سالم" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه جار حل مشكلة كوبرى السيدة عائشة، وذلك بإيجاد بديل له، حيث سيتم تغيير مسار محور صلاح سالم ليربط مع محور الحضارات بشكل مباشر.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تفكيك كوبرى السيدة عائشة، ضمن أعمال التطوير الجارية فى الميدان، وسيتم التخلص من الكوبرى بشكل نهائى مع إجراء تحويلات مرورية وتغيير اتجاه محور صلاح سالم للاتجاهين، ليمر خارج ميدان السيدة عائشة.

وأوضح محافظ القاهرة، لـ الخليج 365، أنه سيتم تحوير مسار محور صلاح سالم ليمر خلف مسجد المسبح ويدخل فى مسار جديد وسط المقابر وينتهى عند محور الحضارات ثم يعبره بكوبرى ليتصل مرة أخرى بمحور صلاح سالم عند نادى الأبطال.

وأوضح المحافظ أنه جارى إنشاء المسار البديل لمحور صلاح سالم، وجاري الإنتهاء منه، مشيرا إلى أنه سيتم ربط المحور بمحور الحضارات فى مرحلته الأولى ثم سيتم إنشاء كوبرى اعلى محور الحضارات فى المرحلة الثانية.

وأكد محافظ القاهرة أن كوبرى السيدة عائشة تسبب العام الماضي فى 15 حادث، مشيرًا إلى أنه تم انشائه فى الثمانينات وكانت فكرة إزالة العقارات لإنشاء الكوبرى بشكل مستقيم غير موجودة وهو ما جعل هناك انحناء خطر يتسبب فى الحوادث.