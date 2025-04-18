شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتناول الأقباط الفول النابت والمحشى يوم الجمعة العظيمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ أسبوع الآلام وسط أجواء تسودها الروحانيات بشكل كبير، حيث تشهد مشاركة واسعة من المصلين في كل كنائس الجمهورية.

الجمعة العظيمة

وبدأ أسبوع الآلام بأحد الشعانين، يوم 13 أبريل الجارى، وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، ويعتبر بداية الأسبوع حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام فى الكنيسة، حيث يأتى فى نهايتها.

ومن أبرز أيام أسبوع الآلام الجمعة العظيمة والتي تعرف بعدة أسماء منها جمعة الآلام أو جُمُعَةُ الصَّلَبُوتِ وهو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، ومن الأسماء الأخرى التي تعرف بها هذه المناسبة هى الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح.

واعتاد المسيحيون تناول الطعمية والفول النابت والمحشى يوم الجمعة العظيمة والذى يوافق غدا الجمعة، وفى هذا اليوم يحرصون على الصوم انقطاعيا عن الأكل والشرب من الصباح حتى غروب الشمس، ولا يفطرون إلا على الأكل النباتي، وترتبط الجمعة العظيمة ببعض العادات مثل شرب الخل، ويتناولون الفول النابت إشارة لنبت جديد أي حياة جديدة بعد الفداء والصلب، وأيضا يتناول الأقباط محشى رمزا لدفن السيد المسيح بالكفن مثلما يحدث لتجهيز الورق العنب، ويتناولون الطعمية لأنها مثل الحجر الموضوع على القبر.