شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكرم فريق العمل المشارك فى تنظيم فعالية زيارة الرئيس الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكريم فريق العمل المشارك في تنظيم فعالية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أقيمت في رحاب جامعة القاهرة، وتنظيم فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفارة الفرنسية بالقاهرة، والجامعة الفرنسية في مصر، وممثلي القيادات الإعلامية.

وأثنى الدكتور أيمن عاشور على جهود جميع القائمين على تنظيم الفعالية الهامة والزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرحاب جامعة القاهرة، وإلقاء كلمة هامة، مؤكدًا أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية شهد توقيع 42 بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، موضحًا أن زيادة التعاون والشراكة يأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في خدمة خطط التنمية في كلا البلدين.

وقام الدكتور أيمن عاشور بتكريم السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات السابق، والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور منير فخري وزير الصناعة الأسبق، والدكتور عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة منى هجرس نائب أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة نيفين الصغير مستشار الوزير للتسويق والعلاقات العامة، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بباريس، والسفيرة رانيا البنا، ممثلة عن وزارة الخارجية، والدكتور محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

كما تم تكريم السيد ديفيد سادوليه الملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية، والدكتور كريم سعيد المستشار الثقافي بالسفارة الفرنسية، والأستاذة مايا الرمالي، والأستاذة نورا من السفارة الفرنسية، والدكتور حسين فريد المدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور هاني مدكور المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات، والدكتور إبراهيم الدسوقي، والدكتور عمرو عبدالرحمن، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور أشرف نسيم من الجامعة الفرنسية في مصر.

كما تم تكريم الأستاذة إيناس الحفني مدير عام العلاقات الثقافية ومدير مكتب القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والأستاذ نادر بركات سكرتير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ جمال عبدالواحد، والأستاذ أحمد خليل، والأستاذ أحمد محمد إبراهيم من مراسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ عمر أحمد عبدالعزيز، والأستاذة هبة الله أسعد، والأستاذ سيف حسام، والمهندسة مريم محمد البغدادي من المكتب الفني لمساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

وفي الختام، وجه الوزير الشكر لجميع العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بجهودهم المتميزة والمثمرة طوال الفترة الماضية.