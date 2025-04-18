شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة، ضمن جهود وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة 18 من أبريل 2025 م، 10 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، و6 مساجد صيانةً وتطويرًا. أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع التضخم من 33.3% فى مارس 2024 إلى 13.6% فى مارس 2025، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33% بإيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025. تنطلق أعمال الدورة الـ51 لـ مؤتمر العمل العربي، الذى تنظمه منظمة العمل العربية، فى القاهرة، خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2025، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة وفود رسمية من 21 دولة عربية، تضم وزراء العمل، وممثلى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. وزارة الإسكان: إزالة التعديات ومخالفات بناء بتوسعات العلمين ودمياط الجديدتين أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بتوسعات مدينة العلمين الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة، بجانب متابعة نتائج حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن 6 أكتوبر، وبدر، والنوبارية الجديدة، والشيخ زايد. تبدأ هيئة السكة الحديد، غدا السبت، تشغيل قطارين بين إيتاى البارود والسادات والعكس كخدمة جديدة، وذلك فى إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التى تقوم بها وزارة النقل بكافة القطاعات وبخاصة قطاع السكك الحديدية وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتلبية لطلبات جمهور الركاب. أفاد الجيش السوداني فى بيان له، إن هناك 62 مدنيا، بينهم 15 طفلا، قتلوا ، بينما أصيب 75 في قصف عشوائي لقوات الدعم السريع على أنحاء مختلفة من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد. تشييع جثمان الفنان سليمان عيد من المسجد الكبير بالشيخ زايد شيع جثمان الفنان سليمان عيد إلى مثوان الأخير، من المسجد الكبير في الشيخ زايد بعد صلاة الجمعة. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أبريل، وفقا لآخر صور الأقمار الصناعية والتى تشير إلى استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. العظمى بالقاهرة تصل 30 درجة.. تفاصيل طقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة غدًا.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بين محطتى إيتاى البارود والساداتالفاشر تواصل الصمود.. الجيش السوداني يعلن حصيلة آخر المواجهات مع الدعم السريع وزارة الإسكان: إزالة التعديات ومخالفات بناء بتوسعات العلمين ودمياط الجديدتين انطلاق مؤتمر العمل العربى غدا بالقاهرة بحضور 18 وزيرا ووفود 21 دولة عربية وزير المالية لسفراء دول آسيوية: الوضع الاقتصادى فى مصر يتطور للأفضل

وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله