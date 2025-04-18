شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ بالحرارة الأيام المقبلة.. الذروة الثلاثاء والعظمى تصل 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل فى ظل تأثر البلاد بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء ذروته الثلاثاء المقبل ومتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ل 34 درجة على القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 30 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 21 درجة.