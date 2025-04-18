شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحدد سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للمنشآت، وذلك في ضوء قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1287 لسنة 2025 بشأن تعديل سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.

ونص قرار محافظ الجيزة على تحديد سعر بيع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلي والتجاري لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين، بحيث يكون سعر الأسطوانة تسليمًا من أرض المستودع بالنسبة للأسطوانة المنزلية بقيمة 200 جنيه ويتم بيعها خارج المستودع لأقصى مسافة بقيمة 220 جنيه للوحدة شاملًا خدمة التوصيل.

كما يتم بيع الأسطوانة التجارية تسليمًا من أرض المستودع بقيمة 400 جنيه للوحدة وخارج المستودع لأقصى مسافة بقيمة 420 جنيها شاملًا خدمة التوصيل.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد لبيع الأسطوانة المنزلية والتجارية وعدم السماح بالمتاجرة بها في السوق السوداء.

وطالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والإبلاغ فورا عن أي مخالفات أو تجاوزات في بيع أسطوانات الغاز لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك، على الخطوط الآتية: 33465048 / 33465046، بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453.