شكرا لقرائتكم خبر عن العرابى: استضافة مصر مؤتمر الهيدروجين في إفريقيا يعزز فرص القارة في تصدير الطاقة النظيفة لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية وزير الخارجية الأسبق، أن استضافة مصر لفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في إفريقيا؛ يعزز فرص القارة الإفريقية في الاستثمار وإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة لدول الاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك خلال لقاء العرابي بالمهندس علاء كمال نائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة (INP EGYPT)، ومحمد سويد رئيس مجلس إدارة (MASTER POINT)، ورامي جلال المنسق الإعلامي للمؤتمر.



ورحب العرابي باستضافة القاهرة لهذا المؤتمر الذي تنظمه منظمة (‏Afrika-Verein) الألمانية بالتعاون مع شركتي (INP EGYPT) و( MASTERPOINT) لتنظيم المؤتمرات والمعارض، وذلك يومي 28 و29 أكتوبر القادم بعد دورتين ناجحتين للمؤتمر في هامبورج.



وأعلن السفير محمد العرابي رعاية منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية للمعرض والمؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في إفريقيا.. لافتا إلى أن هذا الحدث سيشكل ملتقى للحكومات والمستثمرين والخبراء.



من جانبه.. أكد المهندس علاء كمال نائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن مؤتمر ومعرض الهيدروجين في إفريقيا يهدف إلى توسيع آفاق الاستثمار، وتشجيع الشركات الأوروبية المستهلكة للهيدروجين على التعاون مع الدول الإفريقية.



وقال إن اختيار مصر لعقد المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وما تقدمه من تيسيرات وحوافز لتنفيذ المشروعات، وما تتمتع به من علاقات قوية وشراكة استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.



يذكر أن المنظمة الألمانية الإفريقية للأعمال (Afrika-Verein) التزمت لأكثر من 90 عامًا، بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وإفريقيا، وكونها منظمة تجارية معنية بالتجارة الخارجية، تتعاون مع 500 شركة من ألمانيا وأوروبا وإفريقيا، وتوفر معلومات معمقة عن الأسواق والدول، وتُنشئ منصة للحوار والتواصل، كما تدعم بقوة مصالح أعضائها على المستويين الوطني والدولي.