شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء جسيمة أدت لوقف الطبيب جودة عواد عن مزاولة المهنة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، أمس الخميس، قرار هيئة التأديب بشأن إيقاف الطبيب جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام، مع إخطار الجهات المختصة لتنفيذ القرار، وذلك على خلفية مخالفات متعددة لأحكام لائحة آداب المهنة، وقوانين تنظيم ممارسة المهنة الطبية والإعلان عن الخدمات الصحية.

وأوضح القرار أن المخالفات التي ارتكبها جودة عواد وشملها قرار الوقف، هى:

1- الإخلال بكرامة الطبيب والمهنة، والتصرف على نحو لا يتسق مع السلوك المهني القويم.

2- استخدام أساليب غير مُعتمدة علميًا في التشخيص والعلاج، دون اختبارها أو توثيقها في مجلات علمية متخصصة، ودون الحصول على ترخيص من الجهات الصحية الرسمية.

3- الترويج لوسائل علاج وأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

4- استغلال اسمه المهني في الدعاية والإعلان، بالمخالفة للقانون رقم 151 لسنة 2019 ولقانون 206 لسنة 2017، المنظمين لآليات الإعلان والشراء الموحد للأدوية والخدمات الطبية.

5- التحدث في تخصصات طبية خارج مجاله، ونشر وصفات غير موثقة علميًا، وهو ما اعتُبر تهديدًا للصحة العامة.

وأكد الدكتور مصطفى هاشم، رئيس هيئة التأديب، أن الطبيب يجب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع، وأمينًا على صحة المواطنين وكرامة المهنة، مشددًا على أن المخالفات التي ارتكبها عواد تمثل انحرافًا واضحًا عن القواعد المهنية والأخلاقية.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق منصور، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة، أن أي طبيب يخالف لوائح وآداب المهنة يُحال للتحقيق، وقد تصل العقوبة إلى الشطب النهائي من النقابة.

وأشار الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد وممثل الادعاء أمام هيئة التأديب، إلى أن اللجنة تابعت محتوى منشورات الطبيب عبر الإعلام ومواقع التواصل، وتأكدت من تورطه في ممارسات غير مهنية تضر بالصحة العامة، حتى وإن لم ترد شكاوى مباشرة من مرضى.