شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس صلاة ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، بمشاركة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة.

وترأس الأب البطريرك صلاة صمد القربان المقدس، ورتبة التوبة بالرعية، التي قدمها خدام التربية الدينية بالكنيسة، حيث ألقى غبطته تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "كيف نسجد مع المسيح".

وأوضح البطريرك أهمية عيش السجود مع المسيح، المُتجسد أمامنا في جسده، دمه، مؤكدًا ضرورة أن نعيش، ونسمع شخص المسيح، الكائن معنا في سر القربان المقدس.

وتضمنت رتبة التوبة أيضًا السجود أمام القربان المقدس، والترانيم الروحية، والتأملات المتنوعة.