شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للحفاظ على صحة الفم واللثة من محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن انطلاق فعاليات حملتها الطبية والتوعوية للحفاظ على صحة الفم واللثة لعام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي، تحت شعار «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك»، من محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الحملة تستهدف توعية النشء وطلاب المدارس وأسرهم بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة، وتدريبهم على الطرق السليمة للعناية اليومية بصحة الفم، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ المفاهيم الصحية الوقائية منذ الصغر، وبناء جيل صحي واعٍ، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل المنظومة الصحية في مصر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الحملة تستهدف الوصول إلى 300 ألف مواطن داخل محافظة بورسعيد وحدها حتى نهاية أبريل 2025، من خلال خدمات الفحص والكشف الطبي المجاني، إلى جانب تقديم جلسات التوعية التفاعلية للأطفال وذويهم، باستخدام شاحنات طبية مجهزة تجوب أنحاء المحافظة، لتصل بالخدمات إلى جميع الفئات المستهدفة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن المرحلتين الأولى والثانية من الحملة، شملتا خمس محافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ونجحتا في الوصول بخدمات التوعية والكشف الطبي إلى أكثر من مليون و200 ألف مواطن، في خطوة تعكس حرص الهيئة على التوسع في خدمات الرعاية الوقائية، وتعزيز مفهوم الصحة الشاملة.

وتابع، أن الحملة تأتي ضمن المبادرات الرائدة التي تطلقها الهيئة العامة للرعاية الصحية سنويًا، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير برامجها الوقائية والتوعوية بالشراكة مع المجتمع، لضمان استدامة الوعي الصحي وتيسير الوصول للخدمات.

وأضاف أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما في ذلك نظافة اليدين، أمر بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية رفع وعي النشء بتلك الإجراءات الوقائية، وإطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملي، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدي، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وإنتقالها، وخاصة الفيروسية منها.

ويُشار إلى أن شاحنة حملة «صحتك .. امسك فيها بإيدك وسنانك» التي تجوب عدد من المدارس والأحياء المختلفة بمحافظة أسوان، يوجد بها أحواض مجهزة بغرض تدريب الأطفال وتعليمهم الخطوات السليمة لغسل الأيدي بالماء والصابون، علاوة على بعض الفحوصات المبدئية للكشف عن سلامة الفم والأسنان لكافة المترددين على الشاحنة، من مختلف الفئات العمرية.