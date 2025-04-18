شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل 30 درجة.. تفاصيل طقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أبريل، وفقا لآخر صور الأقمار الصناعية والتى تشير إلى استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

ويشهد اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 30 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 21 درجة.